Омску снова предрекают мэра-женщину

Сейчас временно исполняет обязанности мэра

Оксана Фадина покинула пост мэра ради карьеры депутата Госдумы. На этой неделе горсовет утвердил ее отставку. Сейчас временно исполняет обязанности градоначальника первый вице-мэр Омска Евгений Фомин. Однако вопрос, кто возглавит город остается по-прежнему открытым.

По информации инсайдеров "Коммерческих вестей", мэром снова станет женщина. Она - ее бывшая подчиненная. Правда, фамилию издание не уточняет. Но можно предположить, что это ее вице-мэры - Анастасия Терпугова, курирующая социальный блок, или Елена Русинова, отвечающая за экономику.

Ранее в качестве претендентов на пост главы города называли главу "ОмскВодоканала" Сергея Шелеста, вице-губернатора Дмитрия Ушакова и бизнесмена Виктора Шкуренко.