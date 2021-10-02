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Общество2 октября 2021 11:13

Омску снова предрекают мэра-женщину

Но фамилию пока не называют
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Сейчас временно исполняет обязанности мэра

Сейчас временно исполняет обязанности мэра

Оксана Фадина покинула пост мэра ради карьеры депутата Госдумы. На этой неделе горсовет утвердил ее отставку. Сейчас временно исполняет обязанности градоначальника первый вице-мэр Омска Евгений Фомин. Однако вопрос, кто возглавит город остается по-прежнему открытым.

По информации инсайдеров "Коммерческих вестей", мэром снова станет женщина. Она - ее бывшая подчиненная. Правда, фамилию издание не уточняет. Но можно предположить, что это ее вице-мэры - Анастасия Терпугова, курирующая социальный блок, или Елена Русинова, отвечающая за экономику.

Ранее в качестве претендентов на пост главы города называли главу "ОмскВодоканала" Сергея Шелеста, вице-губернатора Дмитрия Ушакова и бизнесмена Виктора Шкуренко.