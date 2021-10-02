Октябрь в Омске начнется с мокрого снега

ФОТО: Андрей Кудрявцев

Жителей Омска ждет холодное начало октября. Об этом рассказали в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». В выходные прогнозируют мокрый снег, который будет сразу же таять. Температура днем составит не выше +3...+5. В городе установится сырая и пасмурная погода, времена возможен сильный ветер.

Ночами будет серьезно подмораживать. Уже в начале недели обещают -3...-4 градуса. Но к концу следующей недели температура начнет подниматься. С 8 октября, с пятницы, в регион придет второе бабье. Потеплеет до +8...+10 градусов. Но продержится такая погода недолго. Уже с 12 октября начнет снова холодать. И днем будет не больше +3...+5. При этом в Омск придут дожди.