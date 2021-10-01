На трассе под Омском поймали пьяного тракториста

Сельчанин выпил после бани и сел за руль трактора.

Под Омском патруль полиции остановил подозрительный трактор. И как оказалось, не зря. Водитель был пьян.

Задержали местного жителя Любинского района на 555 километре трассы Тюмень – Омск. Он ехал за рулем трактора «Белорус» с прицепом. Во время опроса он рассказал, что ночью после бани выпил полторашку пива, но это не помешало водителю сесть за руль. Проходить медицинское освидетельствование он также отказался.

В полиции уточнили, что на задержанного водителя завели административное дело за отказ от прохождения освидетельствования, а трактор по страховому полису забрал другой водитель и отравился в село.