Бывший мэр Омска Оксана Фадина не исключает пополнения в семье

Сейчас Оксана Фадина сейчас воспитывает дочь Еву и не исключает появления второго ребенка.

О личном рассказала бывший мэр Омска Оксана Фадина. После ухода в Госдуму, она рассказала о планах по переезду и возможном пополнении в семье. Дочь Еву Фадина удочерила и говорила, что раздумывает над тем, чтобы взять под опеку еще одного ребенка.

- Я не исключаю, что, может быть, не только усыновить. Я молодая. Почему бы и нет? Жизнь покажет, - поделилась Фадина в интервью с ГТРК «Иртыш».

Также упомянула о том, что дочь пока не знает о скором переезде в Москву. Об этом она сообщит девочке в ближайшее время.