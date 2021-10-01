Омский областной суд потратит на переезд в новое здание почти 3 миллиона

Омский областной суд переедет в новое здание. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омский областной суд и судебные департамент совсем скоро переедут в новое здание, которое специально для них построили на Левом берегу. Скоро туда начнут перевозить вещи.

Об этом говорит размещенный на сайте госзакупок аукцион по поиску перевозчика. На эти цели готовы потратить 2,7 миллионов. За эту сумму подрядчику придется перевезти в новое здание 56 комплектов мебели для судей, 14 для их помощников, оборудование для буфета и спортзала с бильярдным и теннисным столами. Также запланирована перевозка архива и музея суда.

Победителя в аукционе выберут после 7 октября, до этого времени будут принимать заявки.