Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 11:49

Омский областной суд потратит на переезд в новое здание почти 3 миллиона

Здание на Левобережье уже закончили
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Омский областной суд переедет в новое здание.

Омский областной суд переедет в новое здание.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Омский областной суд и судебные департамент совсем скоро переедут в новое здание, которое специально для них построили на Левом берегу. Скоро туда начнут перевозить вещи.

Об этом говорит размещенный на сайте госзакупок аукцион по поиску перевозчика. На эти цели готовы потратить 2,7 миллионов. За эту сумму подрядчику придется перевезти в новое здание 56 комплектов мебели для судей, 14 для их помощников, оборудование для буфета и спортзала с бильярдным и теннисным столами. Также запланирована перевозка архива и музея суда.

Победителя в аукционе выберут после 7 октября, до этого времени будут принимать заявки.