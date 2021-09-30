Волонтеры Омского ГАУ присоединились к организации «Чистых игр»

В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» собралось более сотни омичей: школьники, студенты, служащие, пенсионеры. Поделившись на команды, они разгадывали загадки и искали артефакты - необычные предметы, выброшенные в общественных местах. Баллы участникам начисляли в зависимости от вида мусора: стекла, пластика, металлолома. За два часа омичи собрали примерно 1,5 тонны отходов. Больше всего было найдено пустых пластиковых бутылок.

Студенты Омского ГАУ регистрировали участников, выставляли баллы в точках приема вторсырья, помогали в навигации участников мероприятия.

Отрадно, что в таком значимом мероприятии приняло участие много первокурсников Омского ГАУ. Своими впечатлениями от мероприятия поделилась первокурсница факультета АПЭПиВ Анна Пацер:

«В эту субботу я принимала участие в организации «Чистых игр», мы помогали в зоне регистрации. Я первый раз была на таком масштабном городском мероприятии и мне очень понравилось, первые минуты было тяжёло, но помогли старшекурсники и я быстро адаптировалась. Я однозначно буду участвовать ещё и в других мероприятиях. Прошедшее событие было интересным, если ты, как и я, начинающий волонтёр, тебе обязательно понравится, с таких мероприятий можно начинать свою волонтерскую деятельность».

Организаторы мероприятия выразили благодарность студентам Омского ГАУ за такую значительную помощь: Авдеенко Ивану, И Екатерине, Паничкиной Екатерине, Власенко Анастасии, Созоновой Дарье, Рязгузовой Дарье, Олифиренко Алене, Андрющенко Юлии, Сазоновец Ольге, Новиковой Татьяне, Сухих Карине, Пережогиной Виктории, Пацер Анне, Безкараваевой Виктории, Кашинской Александре, Фадину Филиппу, Бобиль Елизавете, Киреевой Софии.