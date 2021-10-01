В Омске оштрафовали работодателя, задержавшего зарплату сотрудникам

Теперь кроме средств на зарплату сотрудникам работодателю придется найти деньги еще и на штраф. Фото: Анастасия Осипова

В Омске мировой суд рассмотрел иск троих сотрудников акционерного общества СК «Спецстрой», которым до сих пор не выплатили зарплату с апреля по октябрь 2020 года – в общей сложности 167 тысяч рублей.

Несмотря на то, что возможность расплатиться с сотрудниками у него была, руководитель организации не спешил это делать. В отношении него возбудили уголовное дело.

– Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, однако причиненный материальный ущерб возместил лишь частично, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Мировой судья судебного участка № 20 в Омском судебном районе назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Вопрос погашения задолженности по заработной плате находится на контроле прокуратуры.