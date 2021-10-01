В Омской области за сутки 365 человек заболели коронавирусом

В Омске заболеваемость продолжает держаться на высоком уровне. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава, в Омской области за сутки ковидом заразились 365 человек. Лечиться дома смогут 299 из них, остальные 66 человек займут места в ковидных госпиталях. Всего за время пандемии зафиксировали 84 229 случаев заболевания в регионе.

Радуют цифры выздоровевших. За сутки выписали 463 человека, а за все время наблюдений этот показатель достиг 65 411 человек.

Немного снизилась смертность. За сутки зафиксировали всего 6 случаев. Обще число летальных исходов сейчас составляет 2 235.

В прививочной компании поучаствовали 624 252 человека, полностью привиты на сегодняшний день 538 247 из них, остальные дожидаются второго этапа вакцинации.