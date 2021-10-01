Мужчины чаще боятся пропустить платеж по кредиту

Мужчины чаще, чем женщины, испытывают стресс из-за мысли о пропущенных платежах по потребительскому кредиту или ипотеке, показал опрос Райффайзенбанка. 85% мужчин признали, что это главный фактор тревоги, связанный с деньгами. Аналогичный уровень беспокойства проявляют только 78% женщин.

«Мы проводили опрос и выяснили, что деньги – одна из главных причин стресса. Так, 76% мужчин и 80% женщин сказали, что испытывают беспокойство из-за финансовых вопросов постоянно или время от времени. Никогда о деньгах не переживают всего 3% опрошенных женщин и 6% мужчин. Получение кредита не должно быть предметом для беспокойства, поэтому наши клиенты получают уведомление о приближении даты платежа по кредиту в Райффайзен Онлайн и если нужно, то перенести дату первой выплаты», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.