Tele2 предлагает услугу для занятых клиентов

Клиенты мобильного оператора могут копить минуты и гигабайты, неиспользованные в прошлых периодах. Услуга предоставляется автоматически и бесплатно при своевременном внесении абонентской платы. У современных людей много обязательств по самым разным платежам, поэтому далеко не каждый пользователь сотовой связи помнит дату внесения платы за тариф. Tele2 предложила своим клиентам возможность сохранить накопленные остатки минут и гигабайтов, даже если они забудут вовремя внести плату за тариф.

С новой услугой «Страховка остатков» клиент сохранит все неизрасходованные пакеты услуг, получив дополнительный день для пополнения счета мобильного телефона. Важно, чтобы он подключил услугу заранее, до даты списания абонентской платы. Сделать это можно в личном кабинете в приложении «Мой Tele2», на сайте tele2.ru или с помощью команды *155*571#. Стоимость услуги – 15 рублей в месяц. Она доступна на тарифных планах «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн».

Напомним, что возможность сохранения неизрасходованных остатков пакетов компания Tele2 запустила первой на российском рынке в 2017 году, а с января этого года клиенты оператора могут использовать накопленные минуты и гигабайты вечно. Сохранение остатков доступно автоматически и бесплатно при своевременном внесении платы за тариф.