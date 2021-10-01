В Омске подешевела рыба и подорожали овощи

В Омске продолжают дорожать сезонные овощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным за прошлую неделю в Омске больше половины товаров повседневного спроса не подорожали. В некоторых категориях продовольственных товаров даже заметили понижение цен. От 1% до 2,3% упала цена на охлажденную рыбу, сосиски, колбасы и молоко.

Больше, чем на 5% подорожали помидоры. Рост цен был зафиксирован и на прошлой неделе. Это связывают с приходом осени и невозможностью растить овощи в открытом грунте. После сбора урожая немного подросла цена и на картофель. Сейчас она составляет примерно 27 рублей за килограмм. Но к зиме прогнозируют стоимость более 30 рублей.

Из непродовольственных товаров на 2% подорожали свечи и женские гигиенические принадлежности.