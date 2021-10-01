Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 10:03

С октября в Омске появился новый маршрут автобуса до Армейского поселка

Он начнет работу в первый день октября
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Омске появился новый автобусный маршрут.

В Омске появился новый автобусный маршрут.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С 1 октября в Омске запустили новый автобусный маршрут под номером 30, который включит 22 остановки. Он будет ходить от Железнодорожной больницы до Армейского поселка. Маршрут будет работать по регулируемому тарифу, поэтому все льготы там действительны.

Как отметили в мэрии, маршрут сделали для лучшего обеспечения транспортом Армейского поселка. Вместе с 30 маршрутом, начнет работу и маршрута №30Р, он будет курсировать между остановками улица Лобкова и Армейский поселок.