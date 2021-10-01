С октября в Омске появился новый маршрут автобуса до Армейского поселка

В Омске появился новый автобусный маршрут. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С 1 октября в Омске запустили новый автобусный маршрут под номером 30, который включит 22 остановки. Он будет ходить от Железнодорожной больницы до Армейского поселка. Маршрут будет работать по регулируемому тарифу, поэтому все льготы там действительны.

Как отметили в мэрии, маршрут сделали для лучшего обеспечения транспортом Армейского поселка. Вместе с 30 маршрутом, начнет работу и маршрута №30Р, он будет курсировать между остановками улица Лобкова и Армейский поселок.