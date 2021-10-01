Омич хотел удержать собутыльника и задушил его

Омич не захотел прерывать застолье и случайно убил приятеля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах убийства придется разбираться следователям в Омской области. Все обнаружилось 29 сентября, когда в Щербакульском районе местные жители нашли в доме тело 35-летнего жителя села Кутузовка. Об этом сразу сообщили в полицию.

Осмотрев тело, специалисты пришли к выводу о том, что мужчина был задушен. Поиски подозреваемых вывели на 26-летнего жителя того же села. Предполагают, что накануне мужчины почти сутки выпивали вместе, иногда их перепалки доходили до драк. Когда убитый захотел закончить посиделки и уйти, приятель не стал его отпускать. Он схватил собутыльника за ворот и так затянул его, что взрослый мужчина задохнулся.

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, подозреваемого задержали и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следствие продолжается.