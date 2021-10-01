Красногорский гидроузел в Омске все-таки достроят

Возведением гидроузла до своего банкротства занималось НПО «Мостовик». Фото: zamostovik.ucoz.com

Очередной, 17-й Форум России и Казахстана с участием президентов двух стран в этом году прошел онлайн.

Из важного для Омской области там обсуждали судьбу трансграничных рек, в частности Иртыша. И по итогам форума было принято решение выделить деньги на достройку Красногорского гидроузла. Губернатор Александр Бурков считает, что это поможет сделать Иртыш полноводнее, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, объект начали возводить еще в 2015 году. Но подрядная организация обанкротилась, работы заморозили. Главной проблемой последних лет было решить: довести ли гидроузел до ума, найдя сразу большую сумму, или продолжать тратить деньги на поддержание того, что уже построено, в нормальном состоянии – объект начало затапливать.

В конце лета на объекте побывала вице-премьер Виктория Абрамченко. И уже тогда предварительно было определено, что гидроузел имеет смысл достроить.