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Общество1 октября 2021 8:46

В Омске закончили новое граффити у музыкального театра

Эскиз для него выбрали сами омичи
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Рисунок полностью закончили.

Рисунок полностью закончили.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске решили украсить граффити площадь рядом с музыкальным театром. Ее недавно отремонтировали, и старая серая шахта совсем не вписывалась в новый облик площади. Именно на ней решили нанести граффити. Эскиз для рисунка предложили выбрать омичам. Голосование проводила администрация.

Омичи выбрали эскиз со скрипкой.

Омичи выбрали эскиз со скрипкой.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Из множества разных вариантов, от театральной маски до яркого футуристичного портрета, омичи выбрали ноты и скрипку в приятных синих и фиолетовых оттенках. Сегодня работы по нанесению рисунка полностью завершили. Теперь омичи могут полюбоваться законченным граффити самостоятельно.

Вентиляционную шахту отремонтировали и украсили ярким рисунком.

Вентиляционную шахту отремонтировали и украсили ярким рисунком.

Фото: пресс-служба администрации города Омска