В Омске закончили новое граффити у музыкального театра

Рисунок полностью закончили.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
В Омске решили украсить граффити площадь рядом с музыкальным театром. Ее недавно отремонтировали, и старая серая шахта совсем не вписывалась в новый облик площади. Именно на ней решили нанести граффити. Эскиз для рисунка предложили выбрать омичам. Голосование проводила администрация.
Омичи выбрали эскиз со скрипкой.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Из множества разных вариантов, от театральной маски до яркого футуристичного портрета, омичи выбрали ноты и скрипку в приятных синих и фиолетовых оттенках. Сегодня работы по нанесению рисунка полностью завершили. Теперь омичи могут полюбоваться законченным граффити самостоятельно.
Вентиляционную шахту отремонтировали и украсили ярким рисунком.
Фото: пресс-служба администрации города Омска