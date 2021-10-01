В Омске закончили новое граффити у музыкального театра

Рисунок полностью закончили. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске решили украсить граффити площадь рядом с музыкальным театром. Ее недавно отремонтировали, и старая серая шахта совсем не вписывалась в новый облик площади. Именно на ней решили нанести граффити. Эскиз для рисунка предложили выбрать омичам. Голосование проводила администрация.

Омичи выбрали эскиз со скрипкой. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Из множества разных вариантов, от театральной маски до яркого футуристичного портрета, омичи выбрали ноты и скрипку в приятных синих и фиолетовых оттенках. Сегодня работы по нанесению рисунка полностью завершили. Теперь омичи могут полюбоваться законченным граффити самостоятельно.