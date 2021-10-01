Ночью в омском воздухе зафиксировали двукратное превышение вредных веществ

Омичи жаловались на сильные выбросы в соцсетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске зафиксировали серьезные превышения вредных веществ в воздухе. Обь-Иртышское УГМС сообщили, что 29 сентября фиксировали 1,7ПДК по орто-ксилолу в Кировском округе. В других округах не было зафиксировано превышений, но в целом по городу уровень загрязнения был повышенный. Такую тенденцию синоптики обещали и минувшую ночь, 1 октября.

Это ощутили и горожане. В одной из омских групп в социальных сетях омичи пожаловались на сильные запахи.

- В районе Сибзавода в воздухе - запах кошачьей мочи. Держится на довольно значительной площади.

- Открыл окно на Конева, это ужас просто.

- За окном адский ад! Давно такой концентрации не было! Похоже, этот город уже ничто и никто не спасет.

Такие жалобы поступали от омичей сегодня ночью. По прогнозам синоптиков, ситуация должна улучшиться после обеда. На выходных уровень загрязнений воздуха обещают пониженный.