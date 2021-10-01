Трещину на Фрунзенском мосту в Омске заделали

Трещина оказалась не серьезной, ее быстро заделали. Фото: Влад КОМЯКОВ

Накануне на Фрунзенском мосту в Омске заметили большую трещину, которая образовалась на пешеходной дорожке. Там сейчас проходит ремонт, поэтому предполагали, что трещина образовалась из-за плохого состояния моста. Но все оказалось иначе. Ошибку допустили во время проверки коммуникаций. Плита треснула во время подъема, объяснили в мэрии. Для ремонта участка сняли старый асфальт и убедились, что повреждения не серьезные.

Сейчас, как сообщает «СуперОмск», трещину заделали, а работы по основному ремонту моста возобновили. Его должны закончить 15 октября и полностью открыть движение.