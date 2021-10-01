Новинки октября в Wink: любовь спасет мир

В середине осени пользователи цифрового видеосервиса Wink от «Ростелекома» смогут оценить все оттенки ярких киноэмоций — в списке новинок октября комедии, триллер, драма и даже кино для взрослых.

Долгожданный старт пятого сезона сериала «Детство Шелдона» (12+) состоится в Wink сразу после показа первого эпизода на телеканале CBS. В новом сезоне техасский вундеркинд продолжит поглощать школьные знания и оттачивать специфическое научное чувство юмора.

Совсем другие эмоции ждут зрителей триллера «Крик. Кровавое посвящение» (18+). В центре сюжета — жизнь (и смерть) студентов университета Уайтон. Название картины отсылает сразу к двум культовым ужастикам («Крик» 1996 года и «Кровавое посвящение» 1984-го), в которых действие также закручивалось вокруг молодых героев — студентов и старшеклассников.

На французской комедии «Незваные детки» (16+) есть возможность выдохнуть. Сложности, с которыми сталкивается главная героиня Катрин, куда менее неожиданные: фильм исследует вечную проблему отцов и детей. В то время, когда семейная жизнь Катрин близка к краху, на пороге дома появляется взрослая дочь со своим мужем-неудачником.

Самая провокационная премьера октября в Wink — трагикомедия румынского режиссера Раду Жуде «Безумное кино для взрослых» (18+). На 71-м Берлинском кинофестивале картина взяла главную награду жюри — «Золотого медведя». Карьера и доброе имя преподавателя бухарестской частной школы Эми зависают над пропастью, когда в интернет попадает ее интимное видео с мужем. Режиссер мастерски подводит фильм сразу к трем финалам, а какой из них лучше, смогут решить зрители Wink.

Забыть о нелепых ошибках и задуматься о вечном поможет пятая октябрьская новинка — драма «Любовь, страх и ненависть» (18+). Главные радости 62-летнего профессора Сэмюэла — алкоголь и женщины. Внезапно узнав, что смертельно болен, герой делает попытку переосмыслить жизнь, найти любовь и написать обо всем этом книгу. В саундтреке звучит музыка Леонарда Коэна.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.