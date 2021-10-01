В Омске скончалась профессор ОмГУ Ольга Мирошникова

Ольга Васильевна преподавала почти до самой смерти и была любима студентами.

В понедельник, 29 сентября, на 77-м году жизни скончалась преподаватель филологического факультета Омского государственного университета, доктор филологических наук, профессор Ольга Мирошникова.

Ольга Васильевна долгое время работала на кафедре русской и зарубежной литературы ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и до самого последнего времени оставалась членом диссертационного совета ОмГУ по филологии. Преподавала также на филологическом факультете Омского педагогического университета, участвовала в работе объединенного диссертационного совета по языкознанию и литературоведению. Она автор множества научных работ и книг, посвященных отечественной поэзии XIX века.

– Ольга Васильевна воспитала много талантливых учеников и внесла заметный вклад в изучение поэтики русского лирического цикла, - говорится в некрологе, размещенном в официальной группе факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ольги Васильевны.