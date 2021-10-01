Октябрь принесет омичам первый снег и немного тепла

Начинается второй месяц осени, в который погода обычно бывает особенно непредсказуемо. В этом году резких скачков синоптики пока не прогнозируют и обещают более тёплый октябрь, чем обычно.

Уже на следующей неделе в городе прогнозируют первый снег. Он пройдёт в конце выходных, 3 и 4 октября. Тогда же может значительно похолодать, до 0...+2 градусов. А вот к концу недели наоборот потеплеет. Прогнозы обещают, что в пятницу и субботу температура поднимется до +10...+13 градусов. Но потом температура снова вернётся к средним показателям.