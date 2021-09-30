У омича, взорвавшего гараж соседки, арестовали партию женских колготок

После того, как должники выплатили потерпевшей компенсацию, арест с их имущества был снят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел в гаражном кооперативе Ленинского округа. У одном из боксов произошел взрыв, который уничтожил имущество в соседнем. Владелица второго гаража потребовала возместить ей ущерб.

Как выяснилось, владелец первого гаража, где произошло ЧП, сдал его в аренду знакомой. Та использовала помещение не по назначению и хранила там газовые баллоны.

С нее, а также с арендодателя, который не следил, соблюдаются ли меры безопасности, взыскали солидарную компенсацию. Они должны выплатить потерпевшей в общей сложности 226 тысяч рублей.

– Сотрудники омской службы судебных приставов приняли ряд действенных мер по отношению к должникам, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – В случае с официально трудоустроенной гражданкой пристав направил постановление об удержании части денежных средств из ее заработной платы. Помимо этого на принадлежавший омичке автомобиль Chevrolet Niva 2012 года выпуска был наложен арест. У второго солидарного должника, являвшегося индивидуальным предпринимателем, арестовали товар в его торговом павильоне. В акте описи значилось более 200 наименований различных предметов одежды – от женских колготок до мужских футболок, носков и шорт.

После того, как должники выплатили потерпевшей всю причитавшуюся сумму, арест с их имущества был снят.