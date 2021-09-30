В Омске пожар охватил два частных дома

Огонь охватил два частных дома в Омске. Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области

Видео с серьезным пожаром впечатлило омичей в соцсетях. Очевидцы сняли, как полыхают частные дома на улице 3-я Дачная. Густой дым поднимался высоко в небо. Как сообщили в пресс-службе МЧС, загорелись сразу два частных дома, в одном из которых проживали две семьи.

О пожаре стало известно в 14:17, 30 сентября. На место тут же отправились пожарные. Из-за плотной застройки могли загореться и другие дома, но, к счастью, этого удалось избежать. Локализовали горение через полчаса в 14:55, а открытый огонь потушили в 15:28.

Чтобы справиться с огнем на месте работали 53 человека и 12 единиц специальной техники, также звено газодымозащитной службы. Они вывели из горящего здания одного человека. Других пострадавших в пожаре не было.