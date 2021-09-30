За год омичи более 6000 раз парковались на газонах

За нарушения правил парковки омичам придется заплатить 2 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омичи часто жалуются в соцсетях на нерадивых водителей, которые постоянно паркуются в неположенных местах. Больше всего омичей возмущает парковка на газонах. Этим вопросом занялись окружные администрации.

Для выявления нарушителей используют систему «ПаркНет». С ее помощью, по данным мэрии, за год поймали более 6000 нарушителей. Сейчас решения о штрафах уже вынесено по 4000 материалов, а еще 2000 рассматриваются.

- Региональным законодательством в отношении владельцев транспортных средств за парковку на газонах предусмотрен штраф, который для физических лиц составляет 2000 рублей, а для юридических и должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, - добавили в пресс-службе администрации.