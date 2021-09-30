За визит девушки по вызову петербуржец в Омске заплатил 180 тысяч

Полиции предстоит разобраться, куда ушли деньги на "страховку" ночной бабочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Солидной суммы лишился гость из Санкт-Петербурга в Омске, когда пытался вызвать проститутку. Он приехал в Омск на несколько дней ради похорон. Когда все формальности были улажены, боль от утраты мужчина решил успокоить алкоголем. Напившись, он зашел на сайт интим-услуг и заказал девушку. Ему перезвонили и сообщили о страховке в 65 тысяч. Объяснили, что это стандартная практика, и после визита девушки деньги вернутся на счет. Петербуржец не раздумывая перевел необходимую сумму. Но в тот вечер он заснул, так никого и не дождавшись.

На следующий день петербуржец еще не успел оправиться от похмелья, когда ему позвонила девушка и спросила, нужны ли ее услуги снова? Мужчина отказываться не стал и перевел еще 50 тысяч страховки. Девушка не приехала. Спустя время позвонил разгневанный мужчина, представившийся Хасаном. Он заявил, что заказчик поздно оплатил страховку и из-за этого система заблокирована, а салоны интим-услуг не могут работать. Мужчина был еще пьян, поэтому разбираться не стал, а просто перевел деньги.

Когда он проспался и пришел в себя, то понял, что попался на удочку мошенников. Девушка к нему не приехала, и 180 тысяч он потратил в пустую. 165 000 рублей страховки ему никто, конечно, не вернул. В полиции разбираются в произошедшем, а также возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».