ОмГУ провел крупный международный научный форум

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского выступил организатором международной конференции «От Московского договора 1970 года к Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 года: на пути складывания межгосударственного и регионального партнерства ФРГ-СССР». Конференция прошла в формате онлайн.

Она стала значимым событием для российской исторической германистики, получила широкое признание и вызвала большой интерес в профессиональной среде. Инициатором и руководителем проекта от ОмГУ стал начальник отдела планирования и организации международной деятельности кандидат исторических наук Алексей Сорокин. В конференции приняли участие как признанные российские историки из Москвы (Александр Ватлин, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, Алексей Филитов, профессор, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН), так и историки из российских регионов (Архангельск, Кемерово, Омск), а также из Германии и Казахстана.

На открытии конференции с приветственным словом выступил Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Новосибирске Бернд Финке, подчеркнувший важность подобного научного сотрудничества между нашими странами. Основная идея конференции заключалась в том, чтобы наряду с большой политикой рассмотреть региональный аспект сотрудничества Германии с Советским Союзом, а затем с бывшими его республиками и сделать это с привлечением региональных историков из России и историков из Казахстана. Слушателями конференции стали, в том числе, студенты ОмГУ им. Ф.М. Достоевского направления «Международные отношения».

Генеральный консул ФРГ Бернд Финке

«Все знают, что отношения между нашей страной и Западом в XX веке были на долгое время испорчены, - отмечает организатор научного форума Алексей Сорокин. - Этому способствовали две мировые войны, затем – холодная война. Напряжение сошло на нет с 1970-го, с подписания Московского договора в августе того года. Он позволил окончательно преодолеть все негативные последствия войны. В рамках договора 1990 года немецкий народ смог восстановить свое единство, перестал быть расколотой нацией. Документ также в большой степени содействовал установлению дружественности в отношениях. Эти два важных договора как раз и лежат в центре научных исследований, которые были представлены на конференции в Омске».

Конференция, по оценке всех участников, прошла успешно, стала важной площадкой продуктивного научного диалога российских и казахстанских историков с коллегами из Германии.