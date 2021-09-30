В Омске будут судить подростка, набросившегося на незнакомца с ножом и собакой

Подросток украл из дома нож, взял собаку и отправился на поиски друга. Приятеля он не нашел и чуть не убил незнакомца. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске до суда дошло дело о нападении на омича. В конфликте оказались замешаны 50-летний мужчина и 16-летний подросток.

Все произошло, как установили следователи, около 2 часов ночи во дворе одного из домов на улице 5-я Чередовая. В это время мужчина со своей знакомой находились на улице. К ним подошел 16-летний подросток с собакой породы Кане-Корсо и стал расспрашивать о приятеле, который якобы живет неподалеку. Между мужчиной и парнем быстро завязался конфликт. Подросток достал раскладной нож и несколько раз ударил в грудь пострадавшего. Женщина пыталась заступиться за знакомого, но из-за собаки, которая защищала хозяина, сделать этого не смогла. После инцидента подросток сбежал.

Найти его удалось благодаря собаке. Полицейские сделали обход, и соседи рассказали, кто в округе держит такую собаку. Дома у подростка обнаружили одежду со следами крови, его отец рассказал, что накануне заметил пропажу складного ножа.

- В связи с тем, что подросток характеризуется отрицательно, ранее уже совершал аналогичное преступление, следствием подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в пресс-службе следственного комитета.

Подозреваемый признал свою вину в ходе следствия. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.