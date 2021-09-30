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Общество30 сентября 2021 11:42

В Омской области за сутки ковидом заразилось 362 человека

Выздоровели на сотню больше
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Заболеваемость в регионе пока остается стабильной.

Заболеваемость в регионе пока остается стабильной.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске продолжает свирепствовать коронавирус. За минувшие сутки ковидом заразились 362 человека, лечиться дома из которых сможет 271. Общее число заболевших с начала пандемии достигло уже 84 464 человек.

Выздоровели за день 466 омичей. Общее число справившихся с болезнью составило 64 948 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки умерли 9 человек, а за все время пандемии 2 229.

Полностью привиты в Омской области 537 378 человек, а дожидаются второй прививки сейчас 85 695 человек.