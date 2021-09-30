Сотрудники «Росводоканал Омск» представили инновационные проекты

Экспертная комиссия оценивала разработки в четырёх секциях: «Производство и технологии», «Развитие бренда», «Готовые решения» и «Поддержка бизнеса». Один из главных критериев эффективности проекта – возможность его внедрения на предприятии.

«Ежегодная научно-практическая конференция вызывает интерес у наших молодых специалистов. Мы поощряем инициативных сотрудников, предлагающих инновационные решения. В дальнейшем эти специалисты участвуют во внедрении предложений. Для них - это возможность карьерного роста, для предприятия – оптимизация затрат и улучшение процессов», - рассказал генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест.

В числе проектов, отмеченных экспертами, работы Александра Финика «Сорбционная очистка воды с помощью активированное угля», Алёны Трыкиной «Корпоративный маркетплейс для сотрудников ГК «Росводоканал», Дениса Васильева «Авторизация работы с дебиторской задолженностью», Мамили Карамановой «Разработка методики измерений массовой концентрации метилмеркаптана и этилмеркаптана в пробах промышленных выбросов в атмосферу методом газовой хроматографии».

Своим проектом химик-аналитик лабораторного центра омского водоканала Мамиля Караманова занимается два года. Она разработала проект и методику, собрала материалы для аттестации. Сейчас данная методика внесена в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Применять её в работе специалисты лабораторного цента будут уже в следующем году.

Перспективные разработки омских специалистов будут представлены на корпоративной конференции группы компаний «Росводоканал».