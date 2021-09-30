Омич из-за долга в 100 тысяч покалечил девушку и выстрелил в лицо ее парню

Мужчину, устроившего расправу, отправили в колонию на 5 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летний бывший уголовник, выйдя на свободу, решил заняться выбиванием долгов. Но карьера коллектора-самоучки была недолгой.

Он пришел к девушке, которой его приятель занял 100 тысяч рублей. Чтобы убедить в серьезности намерений, отморозок достал газовый пистолет и начал бить им свою жертву по голове. Потом приставил пистолет к ее виску и потребовал деньги. Истекающая кровью девушка позвонила своему молодому человеку. Тот примчался на место и пообещал принести деньги. Однако нападавшего не остановило даже это, и он зачем-то выстрелил в лицо еще и пришедшему.

В результате избиения у девушки оказалось неизгладимо обезображено лицо, ее молодому человеку причинен легкий вред здоровью – выстрелом ему задело лишь щеку.

По факту этого преступления возбудили уголовное дело. Нападавшего задержали и судили. И теперь уже он должен потерпевшей, причем в пять раз больше суммы, которую он у нее вымогал.

– Вину в совершении преступления фигурант уголовного дела не признал, – рассказали пресс-службе областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен в полном объеме на сумму 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и еще может быть обжалован.