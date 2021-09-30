В Омске на 7 маршрутах появятся 48 новых автобусов

В Омске до Нового года появятся новые автобусы.
Фото: Пресс-служба администрации Омской области
В Омске определили подрядчика, который привезет в город 48 новых автобусов, работающих на природном газе. Как отмечают в мэрии, это будут автобусы марки ЛиАЗ 529267. В новых машинах будет низкий пол, специальные места для инвалидов, а также системой наклона к остановке. Поместится в новые машины 108 человек, сидячих мест 28. По условиям контракта, привезти их в Омск должны до 15 декабря, поэтому, возможно, что работать они начнут уже в этом году.
Стали известны и маршруты, на которых обновят машины. Они выйдут на
- маршрут №29 (7 автобусов)
- маршрут №33 (7 автобусов)
- маршрут №45 (7 автобусов)
- маршрут №61 (2 автобуса)
- маршрут №79 (4 автобуса)
- маршрут №95 (13 автобусов)
- маршрут №103 (8 автобусов)