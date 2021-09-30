Вслед за Фадиной из мэрии уволились четыре ее зама

До ноября в мэрии будет работать временное руководство. Фото: Алена СУХИНИНА

Мэрия почти на сутки осталась без руководства. Вслед за Оксаной Фадиной, которая уходит в Госдуму, уволились четыре ее заместителя – Олег Заремба, Анастасия Терпугова, Елена Русинова и Михаил Губин.

Впрочем, это формальная процедура. Трудовые контракты с вице-мэрами были заключены на срок действия полномочий мэра. Сегодня, 30 сентября, с ними заключат временные договоры, которые будут действовать до момента избрания главы города. Избранный мэр имеет право как продлить эти контракты, так и набрать себе новую команду.

Напомним, с кандидатурой градоначальника избирательная комиссии, куда войдут 14 человек, определится в ноябре. До этого момента исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Евгений Фомин.