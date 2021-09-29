Задолженность за газ населения Омской области сократилась на 58 млн рублей

В результате мероприятий, проведенных «Газпром межрегионгаз Омск» в мае-августе 2021 года, задолженность за природный газ населения Омской области сократилась на 58 млн рублей и на 1 сентября составила около 232 млн рублей.

В рамках действий по улучшению платежной дисциплины абонентам, имеющим долги за два и более месяца, было направлено свыше 33 тысяч уведомлений о задолженности и последующем приостановлении подачи газа, отключено от сети газоснабжения почти 2,5 тысячи неплательщиков, суммарный долг которых составил порядка 32 млн рублей.

По результатам рейдов газовиками выявлено и пресечено 20 фактов вмешательства в работу приборов учета газа и 7 случаев несанкционированного подключения к газопроводу.

- Отключение должников от газовой сети – это крайняя, но действенная мера, позволяющая улучшить платежную дисциплину. В частности, более 900 абонентов погасили задолженность непосредственно в день приезда бригады газовиков, которая проводила отключение от газовой сети. После полного погашения задолженности и оплаты услуги за подключение газоснабжение возобновлено 402 абонентам из общего количества отключенных за долги в летние месяцы, – рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

Кроме того, за 8 месяцев 2021 года «Газпром межрегионгаз Омск» передал в суды 842 исковых заявления на абонентов-должников о взыскании задолженности за потребленный газ на сумму почти 12 млн рублей. В пользу поставщика газа вынесено 666 судебных решений на сумму порядка 9 млн рублей, включая пени.