В омский самолет над Сочи попала молния

Самолет из Омска успешно приземлился в Сочи, несмотря на попадание молнии. Фото: Цуприк Евгений

Накануне, 25 сентября, Сочи накрыла непогода. Она помешала омичам комфортно прилететь на курорт. Оказалось, что утренний рейс компании «Северный ветер», отправившийся в тот день из Омска чуть не рухнул на подлете. Экипаж самолета сообщил о попадании молнии в фюзеляж в 8:25 в небе над Сочи, сообщает «Рен.Тв».

Следом за омским самолетом молнии попали еще в четыре самолета разных авиакомпаний. Все они приземлились успешно, никто не пострадал, хотя пассажиры одного из судов были очень напуганы произошедшим. Почему после первого попадания молнии другие самолеты не отправили на запасной аэропорт, не известно.