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Общество29 сентября 2021 5:37

В Омской области закроют для проезда участок трассы на Тюмень

Ограничения запланированы на ночь
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичей предупреждают о перекрытие движения по оживленной трассе в сторону Любина. В Госавтоинспекции уточняют, что перекрытие планируют с полуночи до 5 утра 1 октября. Проехать не получится с 579 до 589 километра трассы федерального значения "Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск". Как отметили в ведомстве, перекрытие связано с ремонтными работами на надземном пешеходном переходе.

Водителей просят быть аккуратным при проезде по данному участку во время перекрытия. Особенно актуальным это становится из-за ночного времени проведения работ. Также пообещали организовать объезд.