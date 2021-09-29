В Омской области закроют для проезда участок трассы на Тюмень

Омичей предупреждают о перекрытие движения по оживленной трассе в сторону Любина. В Госавтоинспекции уточняют, что перекрытие планируют с полуночи до 5 утра 1 октября. Проехать не получится с 579 до 589 километра трассы федерального значения "Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск". Как отметили в ведомстве, перекрытие связано с ремонтными работами на надземном пешеходном переходе.

Водителей просят быть аккуратным при проезде по данному участку во время перекрытия. Особенно актуальным это становится из-за ночного времени проведения работ. Также пообещали организовать объезд.