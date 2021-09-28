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Общество28 сентября 2021 14:28

Омичка пожаловалась, что ее муж с температурой 40 не мог дождаться скорую весь день

В минздраве прокомментировали, что из-за большой загрузки бригад, сначала выезжают только на случаи, где есть прямая угроза жизни
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В минздраве объяснили происходящее большой загруженностью скорых.

В минздраве объяснили происходящее большой загруженностью скорых.

Фото: Александр ГЛУЗ

В соцсетях опубликовали жалобу жительницы Омска. Женщина рассказывает, что утром вызвала скорую мужу, у которого температура поднялась до 40 градусов. Они прождали помощи весь день, звонили несколько раз уточнить, когда приедут медики, но помощи в тот день так и не дождались. Каждый раз им отвечали, что свободных бригад на данный момент нет.

Под этим постов появилась целая серия комментариев с аналогичными жалобами.

– Из-за большого количества вызовов бригад на высокую температуру, подозрение на ковид, ситуация сегодня довольно сложная, – прокомментировали происходящее в пресс-службе областного минздрава. – Если есть прямая угроза жизни – скорая приезжает в нормативный срок, в остальных случаях в порядке очереди. Отметим, что после каждого визита к человеку с ОРВИ, бригада проходит санобработку, это занимает время, возможны задержки.