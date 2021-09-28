Омичам спрогнозировали теплый и сухой октябрь

Средняя температура в октябре, по прогнозам синоптиков, будет выше нормы.

Осень в Омске окончательно вступила в свои права, но ее начало теплой погодой не порадовало. Бабьего лета омичи так и не дождались, теплело всего пару дней, а в остальном средняя температура оставалась довольно прохладной.

В Обь-Иртышском УГМС поделились долгосрочными прогнозами на октябрь. Слишком не потеплеет, среднюю температуру днем обещают на уроне +4…+9 градусов, а ночью температура уже начнет стабильно опускаться до минусовых значений, в среднем она составит +1…-4 градуса. Несмотря ни а что, эти значения выше средних. Также предполагают, что в октябре осадков выпадет меньше нормы, рассказала на пресс-конференции начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Криворучко.