Омич украл золотой браслет у дамы, отказавшейся с ним танцевать

Омича нашли по квитанции из ломбарда. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратилась 39-летняя омичка, которая рассказала, что в Октябрьском округе у нее украли дорогой браслет. Все произошло вечером, когда женщина вышла из кафе вместе с мужчиной, с которым познакомилась там же. Но дойти куда-либо парочка не успела, они разругались, и мужчина выбросил сумочку новой знакомой в кусты.

Пока женщина пыталась найти сумку, к ней подошел другой мужчина и предложил помощь. Расстроенная омичка согласилась, но незнакомец только сорвал с ее руки золотой браслет и сбежал. Найти сумку и обратиться в полицию женщине помогли случайные прохожие. После расследования полицейские нашли браслет в одном из ломбардов, там же обнаружилась и квитанция с данными воришки. Им оказался 30-летний омич. Следователю он рассказал, что в тот вечер он отдыхал в кафе и приглашал потерпевшую на танец, но она ему отказала. Уже после этого, он увидел, что женщине нужна помощь, но решил действовать по ситуации.

Как уточнили в пресс-службе полиции, он сдал украшение за 12 000 рублей, а деньги успел потратить. На омича завели уголовное дело по статье за грабеж. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.