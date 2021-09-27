Фрунзенский мост в Омске планируют открыть до конца недели

Асфальт на мосту планируют уложить до конца недели. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске раньше на год подрядчик решил приступить к ремонту Фрунзенского моста. Многие омичи выражали недовольства, потому что из-за ремонтных работ перекрыли две полосы движения. Сейчас в сторону Жукова можно проехать только по одной полосе. Машины постоянно выстраиваются в пробки. Но все может закончиться уже на этой неделе.

- Предварительно на этом участке подрядная организация подготовила основание, уложила выравнивающий слой асфальтобетона, затем в течение продолжительного времени укладывался слой гидроизоляции на площади свыше 7000 квадратных метров, после — устроены защитный слой из бетона с армирующей сеткой и верхний слой асфальта, - рассказал о ходе работ начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.

В мэрии рассказали, что подрядчик планирует заасфальтировать две полосы до выходных, если не помешает погода. Завершить работы по контракту подрядчик должен до 15 октября. Также на этих выходных появилась информация о трещине, которую обнаружили на мосту, но оказалось, что опасности она не представляет.