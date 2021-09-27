В аварии пострадали два ребенка и два взрослых омича

Окончательные причины аварии установят после проверки полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне серьёзная авария произошла в Советском округе Омска. О случившемся в Госавтоинспекции сообщили ночью около 1:00. На месте аварии инспекторы предварительно установили, что при левом повороте на перекрёстке улиц 22 Апреля и Энергетиков водитель автомобиля "Тойота Корола" выехал на крайнюю левую полосу. Там же в это время проезжала женщина за рулём "Шевроле Лачетти". Между этими автомобилями и произошло столкновение.

Во время аварии женщина в "Шевроле" была одна, она не пострадала, а вот в "Тойоте" находилось 4 человека, и все они обратились за помощью. Среди пострадавших два ребёнка 10-летняя девочка и 8-летний мальчик, а также 36-летняя женщина и 37-летний мужчина.

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться в полиции. Проводится проверка.