Омская драма открыла сезон премьерой

Фото: Омский академический театр драмы

24 сентября Омский академический театр драмы открыл 148-й театральный сезон на Основной сцене премьерой спектакля «Обманщики» по мотивам одноименного французского кинофильма режиссера Марселя Карне (1958 год).

Режиссер спектакля – Данил Чащин, яркий представитель нового поколения театральных режиссеров, автор более чем двух десятков постановок на сценах столичных и региональных театров. Окончил Тюменскую академию культуры, искусств и социальных технологий (кафедра режиссуры, мастерская М.В. Жабровец) и магистратуру Школы-студии МХАТ при ЦИМе (мастерская В.А. Рыжакова). Ставил спектакли в таких театрах, как Центр им. Вс. Мейерхольда, МХТ имени Чехова, Театр на Таганке, Театр под руководством Олега Табакова, Московский драматический театр имени Марии Николаевны Ермоловой и др. В 2019 году спектакль «Молодость» в постановке Данила Чащина в Тюменском Большом драматическом театре был номинирован на Национальную премию «Золотая маска» в пяти номинациях. В 2021 году спектакль «Загадочное убийство собаки» в режиссуре Данила Чащина (Пермский академический Театр-Театр) также получил пять номинаций на главную театральную премию страны. Пьесу по мотивам киносценария Марселя Карне написал драматург, сценарист, режиссер Алексей Житковский.

Режиссер спектакля Данил Чащин о премьере:

– Во-первых, для меня «Обманщики» – это история про взросление, про неизбежный и болезненный для многих процесс, который хочется как можно дальше отсрочить, потому что повзрослеть – значит, взять на себя ответственность. Во-вторых, – это, конечно, история любви. Мик и Боб – в каком-то смысле Ромео и Джульетта. Только в спектакле «Обманщики» нет враждующих семей, а есть тусовка, к которой они принадлежат, отвергающая такие понятия как любовь и семья. Им непонятно зачем вступать в какие-то сложные ответственные отношения, когда неизвестно, что будет завтра. Герои «Обманщиков» — молодые люди живущие в кризисные послевоенные 50-е годы, прожигающие жизнь на полную катушку, не верящие правительству, ненавидящие установленные правила и порядки. Ощущая себя абсолютно свободными от любых обязательств, они словно играют в игру – «не попадись». Главное условие – не быть привязанным ни к чему и ни к кому. Других правил нет. Это легкая, веселая, приятная и в то же время опасная игра. Игра против всех, игра против себя.

В спектакле заняты: заслуженные артисты России Александр Гончарук, Екатерина Потапова, актеры Андрей Агалаков, Ирина Бабаян, Ольга Беликова, Олег Берков, Всеволод Гриневский, Степан Дворянкин, Алина Егошина, Артем Ильин, Леонид Калмыков, Артем Кукушкин, Иван Курамов, Кристина Лапшина, Юлия Пошелюжная, Владислав Пузырников, Лариса Свиркова, Виталий Семенов, Александр Соловьев, Егор Уланов, Вера Фролова и Анна Ходюн.