Последняя неделя сентября в Омске будет теплой, но дождливой

ФОТО: Андрей КУДРЯВЦЕВ

Синоптики рассказали, какая последняя неделя сентября выдастся в Омске. Во вторник и среду, 28-29 сентября ожидается незначительное потепление. Днем столбик термометра покажет +9...+10 градусов. Будет солнечно.

Но к концу недели погода испортится. Раздуется ветер, похолодает и придут дожди разной интенсивности. Днем ожидается не больше +3...+4 градусов. Ночами будет холодать до нуля. Однако снег синоптики пока еще не прогнозируют. Он, кстати, уде выпал в некоторых сибирских городах - в Кемерово и Иркутске. Омску это пока не грозит, если верить прогнозам.