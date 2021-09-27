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Происшествия27 сентября 2021 4:17

Последняя неделя сентября в Омске будет теплой, но дождливой

Ночами ожидаются заморозки
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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ФОТО: Андрей КУДРЯВЦЕВ

ФОТО: Андрей КУДРЯВЦЕВ

Синоптики рассказали, какая последняя неделя сентября выдастся в Омске. Во вторник и среду, 28-29 сентября ожидается незначительное потепление. Днем столбик термометра покажет +9...+10 градусов. Будет солнечно.

Но к концу недели погода испортится. Раздуется ветер, похолодает и придут дожди разной интенсивности. Днем ожидается не больше +3...+4 градусов. Ночами будет холодать до нуля. Однако снег синоптики пока еще не прогнозируют. Он, кстати, уде выпал в некоторых сибирских городах - в Кемерово и Иркутске. Омску это пока не грозит, если верить прогнозам.