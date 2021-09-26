В Омской области умерла председатель Оконешниковского Совета депутатов

Людмила Викторовна скончалась на 54-м году жизни. Фото: omskportal.ru

В Омской области не стало председателя Совета депутатов Оконешниковского района Людмилы Диппель. Ей было всего 53 года.

– Выражаю соболезнования родным и близким Людмилы Викторовны Диппель. Ее безвременный уход – невосполнимая утрата не только для семьи, но и всего Оконешниковского района. Всю свою жизнь она была предана малой родине и трудилась в ее интересах. Земляки уважали и ценили Людмилу Викторовну за опыт, профессионализм и активную гражданскую позицию. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал и любил, – говорится в телеграмме, которую губернатор Александр Бурков направил семье умершей.

Известно, что Людмила Викторовна родилась и всю жизнь прожала в Оконешниковском районе, где по окончании пединститута работала учителем немецкого языка.

С 1993 по 2001 год работала заведующей отделом по делам молодежи администрации Оконешниковского района.

С 2002 по 2010 годы заведовала центром жилищных субсидий, социальных выплат и льгот, затем возглавила Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения по Оконешниковскому району.

С 2011 по 2018 год руководила Управлением областного минтруда по Оконешниковскому району. После до 2020 года была начальником Оконешниковского отдела Межрайонного управления минтруда.

Депутатом Людмила Викторовна проработала ровно год. На должность председателя местного Совета ее избрали 23 сентября 2020 года.