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Общество26 сентября 2021 9:26

При ремонте Фрунзенского моста в Омске обнаружили трещину

В том числе из-за этого ремонт может затянуться
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Так выглядит поврежденная плита. Фото: «СуперОмск»

Так выглядит поврежденная плита. Фото: «СуперОмск»

Продолжается ремонт Фрунзенского моста через Омь. Сейчас для движения в сторону пересечения с улицей 10 лет Октября открыта только одна полоса из трех. Это существенно осложняет жизнь автомобилистов и создает пробки в центре города.

Однако работы могут затянуться. После того, как с моста сняли верхний слой, на бетонной плите обнаружилась внушительная трещина. Разорванными оказались даже металлические арматуры, сообщает «СуперОмск».

Это могло произойти, как из-за действия самих строителей, так и по естественным причинам – плита уже сильно изношена.

Сколько продлится ремонт, пока неясно. Несмотря на то, что компания-подрядчик «Арт Ремстрой» уже приступила в работам, формально Фрунзенский мост – это объект лишь 2022 года.