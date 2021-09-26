В Омской области число новых заразившихся коронавирусом приближается к четырем сотням

В Омской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Фото: Архив "КП"

В Омской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По данным областного минздрава на 25 сентября, за сутки тесты на ковид подтвердились еще у 367 пациентов (всего 82 648 человек). Больше половины из них переносят болезнь нормально и лечатся дома.

Стабильно высокой остается смертность от коронавируса. За минувшие сутки умерли еще девять пациентов с подтвержденным диагнозом (всего 2 188).

Из положительного: число выздоровевших, наконец, начало превышать число заразившихся. За сутки выписали еще 452 человека (всего 62 927).

В прививочной кампании приняли участие уже 616 230 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 532 885.