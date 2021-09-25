На трассе Омск–Тюмень машина влетела в бетонную стену, водитель погиб на месте

Машина полностью выгорела. Фото: УМВД России по Омской области

Авария со смертельным исходом случилась в ночь на субботу, 25 сентября, на трассе Омск–Тюмень.

По неясным пока причинам автомобиль «Хонда» влетел в здание старого поста ДПС в районе поселка Дружино. От удара о бетонную стену легковушку сильно покорежило, она загорелась.

Мужчина, находившийся за рулем машины, погиб на месте. Его личность сейчас устанавливают.

Фото: «ЧП Омск»

Местные жители рассказывают в соцсетях, что год назад в этом же месте произошло такое же ДТП.

– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областного УМВД.