На трассе Омск–Тюмень машина влетела в бетонную стену, водитель погиб на месте

Машина полностью выгорела. Фото: УМВД России по Омской области
Авария со смертельным исходом случилась в ночь на субботу, 25 сентября, на трассе Омск–Тюмень.
По неясным пока причинам автомобиль «Хонда» влетел в здание старого поста ДПС в районе поселка Дружино. От удара о бетонную стену легковушку сильно покорежило, она загорелась.
Мужчина, находившийся за рулем машины, погиб на месте. Его личность сейчас устанавливают.
Фото: «ЧП Омск»
Местные жители рассказывают в соцсетях, что год назад в этом же месте произошло такое же ДТП.
– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областного УМВД.