По прогнозу мэрии, в Омске продолжится отток населения, зато вырастут зарплаты

В мэрии прогнозируют дальнейшее сокращение населения Омска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омская мэрия опубликовала прогноз социально-экономического развития города до 2024 году.

Согласно документу, численность населения продолжит сокращаться. В следуюшем году в Омске будет жить уже не более 1 125 000 человек, а к 2024 году останется лишь 1 112 000.

При этом печальная тенденция, распространяющаяся на всю страну, коснется и Омска. Население города будет стареть. Число детей и работоспособного населения продолжит уменьшаться, число пенсионеров – расти.

Есть и неплохая новость: средняя зарплата к 2024 году вырастет до 58,5-59 тысяч рублей. Правда, столько будут получать лишь сотрудники крупных и средних компаний.