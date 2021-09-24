За неделю в Омске подешевели картофель и лук, но подорожали огурца и помидоры

За неделю цены на некоторые овощи сильно упали в цене. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске провели мониторинг цен на продовольственные товары. Среди наиболее подешевевших оказались картофель (12%), лук (10%). Уменьшилась цена и на морковь, но всего на 1%. Специалисты мэрии связывают это со сбором урожая сезонных овощей. Также подешевели на 1,5 – 2,5% печенье, мука, молоко и питьевая вода.

А вот другие овощи значительно подорожали, их из-за похолодания приходится выращивать в теплицах. За неделю огурцы подорожали на 28%, а помидоры на 4,4%.

Из непродовольственных товаров больше чем на 5% подорожали порошок и спички, а на 3% цены увеличились на детский шампунь и крем от опрелостей.