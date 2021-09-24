В Омске площадь у стелы «Город трудовой доблести» благоустроят за 3 миллиона рублей

В Омске скоро установят стелу "Город трудовой доблести".

Чтобы окончательно получить звание города трудовой доблести в Омске нужно поставить специальную стелу, дизайн которой выбирали всероссийским голосованием этим летом. Омичи решили, что установить ее нужно рядом с памятником труженикам тыла неподалеку от входа в парк им. 30-летия ВЛКСМ.

В мэрии подыскивают подрядчика, который займется благоустройством прилегающей территории, подрядчика на установку памятника уже определили. По контракту строителям предстоит уложить плитку вокруг будущей стелы вдоль улицы Лизы Чайкиной в срок до 1 декабря. Сам аукцион пройдет 6 октября. Получается, на выполнение работ останется около 1,5 месяцев. Вот только погода может подвести. Первый снег омичам обещают уже в октябре, а более долгосрочные прогнозы говорят о довольно частых осадках.

За благоустройство площади рядом со стелой в мэрии готовы заплатить 2,85 миллионов рублей. А установка самой 16-метровой стелы обойдется в 58,7 миллионов.