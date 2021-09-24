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Общество24 сентября 2021 12:11

За сутки в Омской области ковидом заразилось 368 человек

Пока показатели медленно идут на спад
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске понемногу снижается заболеваемость ковидом.

В Омске понемногу снижается заболеваемость ковидом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области коронавирусом за сутки заразились 368 человек. После пика заболеваемости в августе и начале сентября. Сейчас показатели совсем медленно, но все же снижаются. За все время пандемии в регионе выявили уже 82 281 заболевшего.

Выздоровел за сутки 461 человек. Эти показатели довольно стабильно держатся выше 400 уже несколько недель. За все время пандемии в Омской области справились с ковидом 62 465 человек.

Умерли за день 9 пациентов. За все время пандемии зафиксировали 2 179 летальных случаев.

В прививочной компании поучаствовали 615 201 человек, вторым компонентом привиты уже 531 967 человек.