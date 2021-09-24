Управление Россельхознадзора по Омской области напоминает: сельхозтоваропроизводителям необходимо зарегистрироваться в системе ФГИС ППА

Управление Россельхознадзора по Омской области напоминает, что с 1 июня 2021 года открыт прием заявок на включение предприятий и организаций в федеральную государственную информационную систему учёта пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА).

К настоящему времени в ведомство поступили заявки от 71 хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность на территории региона. Все они были своевременно обработаны и внесены в данную систему.

ФГИС ППА создана для обеспечения учёта партий пестицидов и агрохимикатов при их обороте: обращении, производстве, изготовлении, хранении, перевозке, транспортировке, применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении. Внесению в систему подлежат все препараты, за исключением реализованных физическим лицам для личного пользования.

Согласно статье 15.2 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимиками» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оборот пестицидов и агрохимикатов, вменяется обязанность регистрации в ФГИС ППА.

Россельхознадзор рекомендует участникам обращения пестицидов и агрохимикатов не откладывать на последний момент, а заранее, то есть уже сейчас, подать заявление в территориальное управление и пройти регистрацию.

Подать заявления на регистрацию хозяйствующего субъекта (юридического лица или индивидуального предпринимателя) в ФГИС ППА можно следующим образом: направив заполненное заявление на электронный адрес подразделения Управления: omskagrohim@mail.ru или непосредственно в подразделении Управления по адресу: г. Омск, ул. Степная, д.220, 2 этаж, тел. (3812) 988-311.